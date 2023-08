Koniec użytkowania wieczystego. Działkowcy: a my?

- Moi teściowie mają tę działkę ponad 30 lat, my już 16. Znamy się ze wszystkimi sąsiadami, to już prawie taka działkowa rodzina. Mimo że wiemy, że w każdej chwili ta działka może nie być już nasza, to inwestujemy w nią, aby odpoczywało nam się jak najlepiej. To nasze oczko w głowie - twierdzi Paweł Kubik z Bydgoszczy.