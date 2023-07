Koniec z samozatrudnieniem i umową-zleceniem? UE szykuje nową dyrektywę

Jak donosi "DGP", problemem może być to, że takiego domniemania nie sposób ograniczyć do zatrudnionych w aplikacjach. Eksperci w rozmowie z gazetą oceniają, że unijna dyrektywa będzie miała zastosowanie do wszystkich, którzy są zatrudnieni w Polsce na umowę zlecenie albo prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.