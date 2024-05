ZUS odbiera zasiłki. Trwają kontrole

ZUS, jako instytucja odpowiedzialna za wypłatę zasiłków, jest zobowiązany do monitorowania prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez osoby ubezpieczone. Pracodawcy opłacający składki za co najmniej 20 osób, mają również możliwość sprawdzenia, co robi pracownik podczas e-zwolnienia.