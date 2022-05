Kopalnia przeprasza rodziny. "Nigdy bym nie postąpił w stosunku do osób, które cierpią, w sposób arogancki"

- Absolutnie nie wyobrażam sobie i nigdy bym nie postąpił w stosunku do osób, które cierpią, przeżywają traumę, żebym w sposób arogancki i ignorancki odesłał je do mediów. Mogę się liczyć z tym, że (…) mogły się zdarzyć potknięcia, mogły się zdarzyć momenty, w których takie osoby poczuły się urażone czy nieodpowiednio obsłużone. Za to wypada tylko przeprosić" – podkreślił wicedyrektor.