Żony górników, którzy zginęli, apelują do premiera. "Zostałyśmy same!"

Żony górników, którzy zginęli w kopalni Pniówek, apelują do rządu i do premiera o pomoc, którą obiecywał. Proszą też o szybkie i rzetelne wyjaśnienie okoliczności katastrofy. - Zostałyśmy same - mówią z rozmowie z reporterką Radia ZET. JSW w specjalnym komunikacie zapewniła o wsparciu dla rodzin ofiar i poszkodowanych w katastrofach.