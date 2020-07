Koronawirus a turystyka. Co musisz wiedzieć zanim wyruszysz w podróż?

Turystyka w dobie koronawirusa skłania większość Polaków do podróżowania jedynie w granicach naszego kraju. Każdy klient dla turystyki wyjazdowej jest obecnie na wagę złota. Już od środy ruszają loty czarterowe największych biur podróży. Czego jednak podczas wypoczynku na pewno nam zabraknie? Tego lata niemożliwym będzie swobodny dostęp do basenów i parków rozrywki oraz spotkań w większym gronie znajomych.

Co natomiast czeka osoby podróżujące po Europie? Tutaj także panują pewne ograniczenia. Mimo wznowienia lotów do państw Wspólnoty Europejskiej Rada Ministrów wydała dyspozycję na mocy której loty do dwóch państw członkowskich UE zostały uniemożliwione ze względu na zła sytuację epidemiologiczną w tych krajach. Mowa o Szwecji i Portugalii.