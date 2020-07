Koronawirus. Internauci przekazują sobie sposoby, jak "oszukać" test. Lekarze ostrzegają

Na forach internetowych pojawiły się "porady", jak uzyskać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Ma on pomóc w skróceniu przymusowej kwarantanny lub w wyjeździe na zagraniczne wakacje. To nie tylko jest nieskuteczne, ale może zaszkodzić zdrowiu - ostrzegają lekarze. Poza tym fałszowanie wyników testu to umyślne przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 12.

"Czy ktoś z Państwa orientuje się, czy można zgodnie z prawem odmówić zrobienia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, a jeśli nie można, to czym wypłukać gardło, aby test na pewno wyszedł negatywny? Bo wiadomo co to są za testy."

Takie pytanie pojawiło się w poniedziałek na jednym z internetowych forów Facebooka. Autorka wpisu pyta, jak obejść obowiązek zrobienia testu na obecność koronawirusa w imieniu pewnej Ukrainki, która przebywa aktualnie w Polsce na przymusowej dwutygodniowej kwarantannie.

Najlepiej wypłukać i odkazić wirusa!

Kobieta pisze też, że nie wierzy w wiarygodność testów, a nawet uważa, że mogą być szkodliwe dla zdrowia. "Czytałam artykuł, że przy wymazie z nosa patyczek jest wkładany bardzo głęboko i jest uszkadzana naturalna bariera chroniąca przed infekcjami" – pisze na zakończenie i prosi uczestników forum o porady, jak zrobić, by test wypadł jednoznacznie negatywnie.

Kilkadziesiąt osób z grupy bezzwłocznie rusza na "pomoc". Wśród porad dominują głosy, by nos i usta solidnie przepłukać tuż przed badaniem. Ma to pomóc uzyskać pożądany, czyli negatywny wynik.

"Należy wypłukać gardło wodą z wodą utlenioną. Pół szklanki wody i 2 łyżki wody utlenionej, a do nosa po trzy krople wody utlenionej" – radzi jedna z forumowiczek. "Ja bym zrobiła płukankę wodą z wodą utlenioną z paroma kroplami jodu" - doradza inna. - Jodu w postaci płynu Lugola? – dopytuje autorka wpisu.

Osoby, które doradzały kobiecie, wierzą w pseudoterapie, które proponują "patroni" forum m.in. dr Jerzy Jaśkowski, dr Hubert Czerniak oraz Jerzy Zięba. Tego typu przekazy, podważające wiedzę medyczną, coraz częściej są usuwane z przestrzeni publicznej. You Tube zamknął kanał Zięby, a duże sieci handlowe i platformy internetowe wycofały się ze sprzedaży jego książek.

"Tym problem powinien zająć się psychiatra"

Zwróciliśmy się do inspekcji sanitarnej, naukowców oraz lekarzy z pytaniem, czy praktyki polegające na wypłukiwaniu wirusa za pomocą środków odkażających są skuteczne i bezpieczne?

Jan Bondar z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, po zapoznaniu się z wpisami, odpisał krótko, że jest to problem, którym powinien zająć się psychiatra.

Z kolei prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, uważa, że sam fakt podżegania do oszukiwania na testach jest karygodny, a nawet karalny. Natomiast płukanie gardła płynem Lugola albo wodą utlenioną nas nie zabije, ale też nic nie da.

Podobnego zdania jest dr Agata Bielawska-Drózd, mikrobiolog z Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej MON w Modlinie. Nie kryje też zaskoczenia pomysłem fałszowania wyników testów na koronawirusa.

Jednocześnie ostrzega, że powierzchniowe zdezynfekowanie gardła czy nosa środkami odkażającymi typu woda utleniona, czy płyn Lugola może tylko chwilowo osłabić wartość detekcyjną testu, ale nie zafałszuje całkowicie jego wyniku. - By trwale usunąć wirusa, trzeba byłoby wydrapać go z nosa lub gardła szorstką szczotką drucianą – podaje obrazowy przykład mikrobiolog.

Jak zwraca uwagę Bielawska-Drózd, na rynku dostępne są różne testy, w tym bardzo czułe, które są w stanie wychwycić nawet pojedyncze kopie RNA wirusa, zatem odkażanie wodą utlenioną nie powinno znacząco wpłynąć na wynik testu. Ten zależy bowiem od bardzo wielu czynników: umiejętnego sposobu pobierania materiału do badań, fazy zakażenia, transportu materiału, czułości testu i w końcu od doboru metod opracowywania dostarczonej próbki przez badającego.

Płukanka z pomidorówki

Z kolei mikrobiolog prof. Waleria Hryniewicz zwraca uwagę, że płukanki z jodu nie tylko nie pomogą sfałszować wyników, ale mogą też bardzo negatywnie wpływać na organizm, a szczególnie na pracę tarczycy. – Takie wlewy mogą być szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży – podkreśla profesor.

Ironizuje, że płukanie można też zrobić zupą pomidorową. - Na jedno wyjdzie – uważa prof. Hryniewicz.

Naukowiec zwraca też uwagę, że osoby, które z powodów ekonomicznych próbują zafałszować wynik testu w celu uniknięcia izolacji lub leczenia, mogą być poważnym zagrożeniem dla reszty społeczeństwa, szczególnie tej grupy osób, u której zakażenie koronawirusem może zakończyć się poważnymi powikłaniami lub zgonem.

Prof. Andrzej Pławski, kierownik Laboratorium Diagnostyki COVID-19 w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, mówi zaś bez ogródek: Próby wpływania na wynik testów lub ich fałszowanie mogą być zagrożone karą do 12 lat więzienia (wg art. 165 Kodeksu karnego - red.), jeśli sprawca działa umyślnie, ponieważ zafałszowanie wyników testów może w sposób bezpośredni sprowadzić zagrożenie dla zdrowia i życia wielu osób.

Naukowiec dodaje, że zaleca daleko idącą ostrożność przy ewentualnym stosowaniu opisywanych w sieci "procedur oszukujących test", ponieważ ich wpływ na wynik testu raczej jest znikomy, ale wpływ na zdrowie badanego może być bardzo negatywny, zwłaszcza w przypadku stosowania środków żrących lub trujących do płukania błon śluzowych.

- Sieć internetowa to miejsce, gdzie każdy może napisać wszystko, więc należy zachować dystans do prezentowanych tam rewelacji. Samo zjawisko podejmowania prób fałszowania wyników testów oceniam negatywnie, ale jest to też sygnał, aby możliwość podejmowania takich prób traktować bardzo poważnie i wprowadzić procedury pozwalające na skuteczne przeciwdziałanie takim postawom – mówi prof. Pławski.

Co to oznacza w praktyce? Że przez nieodpowiedzialne osoby, które próbują oszukiwać, wkrótce zmianie i zaostrzeniu mogą ulec procedury związane z pobieraniem materiału do badań tak, by wykluczyć możliwość manipulowania przy testach.

