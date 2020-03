Koronawirus. Panika zakupowa dotyczy wszystkich. Ze sklepów znika papier toaletowy. Zaskakująca obserwacja z USA

"Eksperci do dziś nie dysponują potwierdzonymi i jednoznacznymi dowodami wyjaśniającymi mechanizm panicznych zakupów" - przyznaje PIE. "Wielu z nich tłumaczy jednak, że nie jest to zawsze kwestia braku racjonalności i zaślepiających rozum silnych emocji. Wręcz przeciwnie, jest to często naturalna reakcja powodowana niechęcią do ryzyka, poczuciem zagrożenia i wynikającą z niego obawą o brak dostępności niezbędnych artykułów" - wyjaśniają.