Koronawirus. Wydała trzynastkę na pomoc ratownikom. Jest też drugie dno

Medycy są na pierwszej linii frontu walki z pandemią koronawirusa. Co i rusz media obiega informacja, że brakuje im najpotrzebniejszego wyposażenia, jak choćby rękawiczek czy maseczek. Jedna z seniorek z Torunia postanowiła pomóc ratownikom ze swojej okolicy. Przyszła na SOR, na pytanie "co się stało?" odparła: "nic, przyszłam podzielić się z Wami moja trzynastką".

"Właśnie otrzymałem paczkę od starszej kobiety, która zgłosiła się do SOR. Wręczyła mi karton z produktami zakupionymi w aptece. Dziękujemy z całego serca. Życzymy dużo zdrowia kobiecie o złotym sercu" - czytamy.

Historia ukazała jednak drugie dno. Kobieta za dwie paczki rękawiczek, dwie paczki maseczek oraz trzy pojemniki z płynem do rąk zapłaciła blisko 850 zł. "Patrząc na rachunek, który był dołączony do zakupów, mega kwota - prawie 850 zł. To już jest paranoja. Jak można sprzedawać paczkę rękawiczek nitrylowych za 100 zł?" - oburza się ratownik medyczny.