Kosztują nawet 4 tys. zł za kg. Grzybiarze już ruszyli na łowy

Smardze, które osiągają wysokość do 15 cm, charakteryzują się nieregularnymi fałdami na główkach, przypominającymi plaster miodu. Ich cena jest wysoka - za kilogram świeżych trzeba zapłacić ok. 400 zł, a suszone mogą kosztować nawet 4 tys. zł . Sezon na smardze zaczyna się w kwietniu, ale przy sprzyjającej pogodzie można je znaleźć już w marcu .

Smardze jadalne najczęściej rosną w pobliżu topoli, jesionów i drzew owocowych, a także w sadach i ogródkach. W Polsce obowiązuje zakaz ich zbierania w lasach państwowych, za co grozi grzywna do 5 tys. zł. Alternatywnie, można wybrać się na ich poszukiwania za granicę, np. na Słowację czy do Czech, gdzie występują w starodrzewach, na skraju łąk i w parkach.