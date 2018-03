Koszyk wielkanocny. Ile zapłacimy za wielkanocne śniadanie

Tegoroczne zakupy na święta to zdecydowanie czas łapania się za portfel. Różnice w cenach większości świątecznych produktów mogą wynieść nawet ponad 100 proc.



Najbardziej odczują to amatorzy białej kiełbasy, bez której większość Polaków nie wyobraża sobie świąt. Cena jednego kilograma miedzy najtańszym a najdroższym sklepem różni się aż o 174 proc. W sieci Netto w promocji dostaniemy białą kiełbasę już za 7,99 zł. Natomiast w Stokrotce (po normalnej cenie) kupimy ją za 21,90 zł/kg - wynika z danych Instytutu Badawczego ABR SESTA i Grupy AdRetail. Ale oprócz ceny powinniśmy zwrócić uwagę także na skład kiełbasy. Często różni się on udziałem mięsa czy wody. Na pewno więc warto znaleźć środek miedzy jakością a ceną (obie wartości nie zawsze idą w parze).

Po konsumpcji białej kiełbasy najczęściej czas już na rodzinny deser . Ten zazwyczaj, oprócz mazurków , oznacza sernik . Ile będzie nas kosztował, to też zależy od miejsca, w którym kupimy podstawowy produkt do jego produkcji, czyli ser. Rozstrzał cenowy w wypadku twarogu sernikowego wynosi aż 140 proc. Najtaniej za kg zapłacimy znowu w Netto – 4,99 zł. Najdrożej wyjdzie nas ser w Intermarche, gdzie jego cena wynosi 11,99 zł.

Trzecim produktem, którego rozbieżność cenowa w koszyku jest największa, to groszek konserwowy. W sieciach Aldi, Biedronki czy Netto puszka tego produktu 400g kosztuje 1,49 zł. Nieco drożej będzie w Lidlu, bo 1,65 zł. W pozostałych sieciach ceny kształtują się od 1,95 do 3,39. Oznacza to różnicę aż 128 proc. Skąd taka rozbieżność? Po prostu część sklepów oferuje groszek pod własną marką a inne preferują sprzedaż produktów markowych.