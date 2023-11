Kradł co popadnie. "Doskonały" plan rozbił się o policję

Dodał, że jego łupem padły między innymi termostaty, kontakty, konwerter satelitarny oraz programator dobowy. W wyniku działalności oszusta sklep wycenił straty na 2 tys. zł. Mieszkaniec powiatu legnickiego został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Śledczy przedstawili mu 5 zarzutów. W związku z tym, że mężczyzna swoich czynów dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa może mu teraz grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności nawet.