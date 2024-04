Kredyt 0 procent. Zasady programu Mieszkanie #naStart. Co wiadomo o propozycji?

Jak informują twórcy projektu, "w celu zapewnienia lepszego adresowania programu kredytów mieszkaniowych #naStart, którego w dużej mierze pozbawione są bezpieczne kredyty 2 proc., w projekcie ustawy określone zostaną dodatkowe rozwiązania i kryteria uprawniające do uzyskania wsparcia", w tym wysokość dochodów gospodarstwa domowego, która będzie uprawniać do zaciągnięcia mieszkaniowego kredytu hipotecznego z dopłatami do rat, maksymalną kwotę części kapitału zaciągniętego kredytu, od której będą naliczane dopłaty do rat.