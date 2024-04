Wielkie miasto ogłasza drugą edycję programu mieszkaniowego. Oto warunki

6079,33 zł - dla gospodarstwa jednoosobowego,

- dla gospodarstwa jednoosobowego, 4255,53 zł - dla gospodarstwa dwuosobowego,

- dla gospodarstwa dwuosobowego, 3917,79 zł - dla gospodarstwa trzyosobowego,

- dla gospodarstwa trzyosobowego, 3444,95 zł - dla gospodarstwa czteroosobowego.

Poza tym osoby, które chcą wziąć udział w programie, nie mogą mieć tytułu prawnego do mieszkania położonego na terenie Poznania. Jeśli go posiadają, to muszą złożyć oświadczenie, że do dnia podpisania umowy najmu pozbędą się owego lokalu. Ten warunek muszą spełniać wszystkie osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkiwania.