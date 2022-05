Kredyt bez wkładu własnego. "Chętni muszą szukać mieszkań do 500 tys. zł"

- 26 maja startujemy z programem "Mieszkanie bez wkładu własnego" - ogłosił we wtorek na specjalnej konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. - To oferta dla tych, którzy chcą zakupić pierwsze mieszkanie, a w niektórych przypadkach i drugie. Bank Gospodarstwa Krajowego ma gwarantować wkład własny do 20 proc. wartości nieruchomości. Maksymalna kwota gwarancji to 100 tys. zł.