Artykuł sponsorowany kredyt gotówkowy 2 godziny temu Kredyt gotówkowy – co musi o nim wiedzieć każdy konsument? Kredyt gotówkowy jest jedną z najpopularniejszych form wsparcia finansowego, jaką wybierają konsumenci. Może on zostać przeznaczony na dowolnie wybrany przez nas cel. Dlatego z chęcią sięgają po niego zarówno osoby od dawna planujące gruntowny remont mieszkania lub wyjazd na wymarzone wakacje, jak i klienci znajdujący się w nagłej potrzebie zakupu nowego samochodu czy sprzętu AGD. Co zatem trzeba wiedzieć zanim zaczniemy się o niego starać? Kredyt gotówkowy w banku czy w firmie pożyczkowej? Podziel się (Materiały prasowe) Każdego dnia jesteśmy wręcz zalewani reklamami zachwalającymi kredyty oferowane przez różnego typu podmioty. Każda z tych propozycji wydaje się być idealnie skrojona na potrzeby konsumenta, któremu obiecuje się minimalne koszty związane z zaciągnięciem takiego zobowiązania. Zapewnia się nas o najkorzystniejszych warunkach, podczas gdy rzeczywistość jest w większości przypadków zgoła inna. Ekspert radzi: -> Porównaj wszystkie kredyty gotówkowe i wybierz najtańszy! Pierwsza kwestia, na którą koniecznie musimy zwrócić uwagę to rodzaj instytucji, w jakiej zamierzamy starać się o kredyt. Działalność banku i firmy pożyczkowej znacząco się różni i jest regulowana przez zupełnie inne przepisy. Ma to niezwykle duże znaczenie dla nas, jako pożyczkobiorców. Banki są w znacznym stopniu ograniczane w swoich działaniach przez zapisy ustawy o prawie konsumenckim. To właśnie dzięki temu dokumentowi, są one zobowiązane do przedstawiania swoim klientom szeregu istotnych informacji dotyczących zaciąganego przez nich zobowiązania. Oczywiście nie można naiwnie oczekiwać, iż nagle banki przestały szukać sposobów na to, aby przemycić w umowie pewne kruczki i ukryte koszty, których klienci do końca nie są świadomi. Mimo to, nasze prawa są znacznie lepiej chronione, a obowiązek informacyjny sprzyja podejmowaniu przemyślanych decyzji na temat pożyczki. Firmy pożyczkowe, nie podlegają one już wspomnianej wyżej ustawie. Tego typu instytucje udzielają kredytów gotówkowych jedynie w oparciu o zapisy kodeksu cywilnego. Bez obowiązku przedstawienia klientowi przejrzystego formularza informacyjnego, mają one zatem spore pole do popisu, jeśli chodzi o zawiłe wplatanie ukrytych kosztów w zapisy umowy pożyczkowej. Niejednokrotnie mogliśmy przecież usłyszeć dramatyczne historie osób, które pożyczając kilkaset lub kilka tysięcy złotych, musiały zwrócić wielokrotnie więcej. W związku z tym, zawarcie umowy z bankiem wydaje się być bardziej racjonalnym rozwiązaniem. Kredyt gotówkowy – jakie warunki musisz spełnić? Czy każdy może ubiegać się o kredyt gotówkowy? Zgodnie z prawem o takie wsparcie finansowe może się ubiegać osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W praktyce jednak nie są to jedyne obostrzenia dotyczące potencjalnego kredytobiorcy. Każdy z banków posiada bowiem swój własny regulamin, w którym często określa dodatkowe ograniczenia wiekowe dotyczące zaciągania poszczególnych pożyczek. Oczywiście banki oczekują od osób składających wnioski kredytowe, dołączenia do nich dokumentów poświadczających wysokość ich dochodów. Co więcej, muszą one pochodzić ze stałego źródła akceptowanego przez banki (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, własna działalność gospodarcza prowadzona dłużej niż 2 lata, emerytura czy renta). Kolejną i tak naprawdę najważniejszą sprawą jest nasza zdolność kredytowa. To właśnie na jej podstawie, bank dokonuje analizy ryzyka, jakie niesie za sobą udzielenie nam kredytu. Dobra zdolność kredytowa daje nam zatem bardzo duże szanse na uzyskanie pożyczki, o którą wnioskujemy. Warto więc na początku we własnym zakresie prześledzić wszystkie najważniejsze czynniki, jakie mogą mieć wpływ na to, jak będziemy oceniani przez bank. Są to: historia kredytowa – dotyczy wszystkich naszych dotychczasowych zadłużeń, a raczej terminowości ich spłat. Bank pobiera informacje na ten temat z Biura Informacji Kredytowej . Jeśli aktualnie posiadamy jakieś zadłużenia lub w przeszłości mieliśmy problem z ich spłatą, informacje te są widoczne dla banku wysokość, źródło i terminowość uzyskiwania dochodów

wiek

stan cywilny Dodatkowe punkty od banku otrzymują oczywiście klienci, którzy korzystają już z jego usług. Dzięki temu ma on stały wgląd w sytuację finansową takiej osoby, przez co formalności związane z udzieleniem kredytu mogą zająć znacznie mniej czasu. Kredyt gotówkowy – porównanie ofert różnych banków W naszym artykule wspominamy o tym na końcu, jednak porównanie ofert kredytów gotówkowych różnych banków jest tak naprawdę jedną z pierwszych rzeczy, które powinieneś zrobić. Jeśli decyzja o tym, iż chcesz ubiegać się o taką pożyczkę zostanie już podjęta i uznasz, że spełniasz warunki większości instytucji finansowych, czas na zgłębienie ich poszczególnych propozycji. W pierwszej kolejności warto sprawdzić, jaką ofertę jest nam w stanie przedstawić bank, w którym posiadamy już swoje konto ROR. Dzięki temu można uniknąć kosztów związanych chociażby z koniecznością zakładania konta w nowym banku i opłacania jego prowadzenia. Ponadto pamiętajmy, że instytucje te cały czas walczą o klienta. Z tego powodu istnieje duże prawdopodobieństwo, że oferta banku, z którego usług już korzystasz będzie na tyle atrakcyjna, by odwieść cię od szukania innych propozycji. Sprawdź ofertę w innych bankach Dzisiaj możemy to zrobić w bardzo łatwy i szybki sposób. Do dyspozycji mamy przecież internetowe porównywarki kredytów gotówkowych. Przedstawiają one oferty poszczególnych banków w bardzo przejrzysty sposób. Wystarczy wpisać dane dotyczące tego ile chcemy pożyczyć i na jak długo, aby szybko przekonać się, do którego banku warto udać się w pierwszej kolejności. Oczywiście korzystajmy z tego typu narzędzi racjonalnie i zawsze na własną rękę prześledźmy dokumenty dotyczące konkretnej oferty kredytowej. A jeśli nasz wniosek zostanie zaakceptowany, przed podpisaniem umowy zawsze prośmy o przedstawienie nam formularza informacyjnego. Dopiero po skrupulatnym zapoznaniu się z nim możemy zdecydować o tym, czy chcemy zaciągnąć kredyt gotówkowy w tej właśnie instytucji. Polub WP Finanse