Księża za męską prostytutkę musieli słono zapłacić. "Są rekordziści"

Prostytucja karana nie jest. Kara należy się za stręczycielstwo, czyli nakłanianie do prostytucji (w Polsce zagrożone karą do 3 lat), sutenerstwo, czyli czerpanie korzyści majątkowych z czyjejś prostytucji (potencjalna kara do 5 lat) oraz kuplerstwo, czyli np. ułatwianie prostytucji poprzez udostępnienie lokalu.