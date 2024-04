Kto należy do klasy średniej? Oto ile musisz zarabiać

Zgodnie z dokonanymi badaniami przez Centrum Badania Opinii Społecznej, ogromna większość, mianowicie 75 proc. Polaków, utożsamia się z klasą średnią – grupą mającą niejednoznaczne określenie, będące na styku socjologii oraz ekonomii. Mimo to znaczna liczba społeczeństwa przekonana jest o swoim przynależeniu do tej właśnie kategorii. Aby potwierdzić tę przynależność, istnieje kilka metod badawczych.

Na podstawie takich obliczeń, Polski Instytut Ekonomiczny określił, że w 2019 roku do klasy średniej zaliczały się gospodarstwa, w których EHDI zawierał się między 67 a 200 procentami mediany dochodów krajowych, co w przypadku tego roku odpowiadało kwocie około 3827 złotych. Zatem, do klasy średniej przyjęto osoby, których dochód na członka gospodarstwa domowego wynosił między 2564 zł a 5774 zł. Pięć lat temu, 54 procent Polaków w wieku 24 do 64 lat klasyfikowano jako część klasy średniej.