Kto wygrał wojnę cenową? Badania pokazały, kto zyskał

– PanParagon jest popularną aplikacją do przeglądania gazetek promocyjnych i przechowywania paragonów. Anonimowe dane z dowodów zakupu to źródło informacji o cenach produktów, realnej inflacji czy zachowaniach konsumenckich. W związku z tym, że ostatnio jesteśmy świadkami zaciętej walki między Biedronką a Lidlem, postanowiliśmy zweryfikować, kto na tym zyskuje, a kto traci. W najnowszej analizie sprawdziliśmy, jak na przestrzeni ostatnich tygodni zmieniał się udział paragonów z Biedronki oraz Lidla w stosunku do wszystkich paragonów spożywczych dodanych do naszej aplikacji – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.