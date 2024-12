Kultowy bar zamyka się po 12 latach. Wykończył go remont

Bar "Remont" powstał w 2012 r. we Wrocławiu. Znajdował się przy pl. Grunwaldzkim 18-20, w pobliżu m.in. Kampusu Grunwaldzkiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Ze względu na lokalizację, to właśnie studenci stanowili większość klientów lokalu.

Bar "Remont" zamyka się przez remont

Jak podaje portal tuwroclaw.com, na profilu baru "Remont" poinformowano, że po 12 latach kończy on działalność.

"Mamy czas do 22 grudnia więc nie zmarnujmy go! Wpadnijcie do nas powspominać stare czasy, pośmiać się, dać nam satysfakcję, że te 12 lat warto było tworzyć to miejsce dla Was" - tak z gośćmi żegnają się właściciele Baru "Remont" na Instagramie.

Choć właściciele nie mówią wprost, jednym z powodów decyzji może być przedłużający się remont esplanady na wrocławskim Manhattanie przy pl. Grunwaldzkim – czytamy na portalu. To on sprawia, że od wielu miesięcy dotarcie do baru jest znacznie trudniejsze. Bar Remont będzie czynny do 22 grudnia.

"Przetrwaliśmy wiele przeciwności, których los nam nie szczędził. Musieliśmy zamknąć starą miejscówkę, a kiedy skończyliśmy się przenosić i miało być już dobrze - cyk wirus z Chin, ale daliśmy radę. Stanęliśmy na nogach i pyk, druga fala. Wróciliśmy, nie poddaliśmy się i już było dobrze, a potem zaczął się "remont" nieszczęsnej esplanady, mimo to staraliśmy się działać nadal - tak, żeby Was zadowolić. Niestety wszystko, co dobre ma swój początek i koniec" – oznajmia załoga lokalu.

Sklep Krokodyl zakończył działalność się po 62 latach

Jednak to nie jedyne miejsce we Wrocławiu, które w tym roku zakończyło swoją działalność. Jak pisaliśmy w WP Finanse, po ponad 60 latach sklep z galanterią skórzaną na pl. Legionów ogłosił, że to koniec.