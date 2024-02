Pani Wanda zamyka sklep po 62 latach. "Nie dociera to do mnie"

"Po opłaceniu czynszu nic nie zostaje"

Pani Wanda podkreśla, że mimo wzrostu czynszu obroty są coraz mniejsze, a galanteria skórzana to trudna branża. - My nie mamy młodych klientów, młodzi latają po galeriach. Tam posiedzą, wypiją herbatę i pójdą na zakupy – mówi. Dodaje jednak, że część starszych kupujących jest bardzo przywiązana do sklepu.