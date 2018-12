Kumulacja w Lotto. Tym razem do wygrania 6 mln zł

Święta, święta i miliony na koncie. We wtorek w Polsce może przybyć nowy lotto-milioner. Do zgarnięcia w Lotto jest tym razem 6 mln zł.

Dwa losowania bez zwycięzcy wystarczą, by kumulacja w Lotto urosła do kilku milionów złotych. We wtorkowym losowaniu do zgarnięcia jest dokładnie 6 mln zł. To równowartość stu lat otrzymywania co miesiąc średniej pensji w wysokości 4,9 tys. zł. To również równowartość wypłat z programu 500+ dla tysiąca dzieci przez cały rok. Oczywiście z wygranej swoje otrzymuje również fiskus – w tym wypadku byłoby to blisko 600 tys. zł (10 proc. od wartości wygranej).