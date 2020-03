Kupiłeś ten świecznik? Zwróć go do sklepu, bo może się… zapalić

Duńska sieć Flying Tiger apeluje do klientów, którzy kupili świecznik w kształcie krokodyla, by zwrócili go do sklepu. Wszystko dlatego, że źle reaguje na ogień.

Podoba ci się ten świecznik? Niestety, nie należy z niego korzystać (Flying Tiger, Fot: -)

Sieć Flying Tiger apeluje do klientów, by nie korzystali ze świecznika w kształcie krokodyla, bo… może się zapalić. Świecznik wprowadzono do sprzedaży w październiku 2019 r.

Katalogowy numer pechowego świecznika to 3017653. Jego posiadacze mogą odnieść go do najbliższego sklepu Flying Tiger Copenhagen, gdzie otrzymają pełny zwrot kosztów.

"Jest dla nas istotne, by nasi klienci polegali na jakości i bezpieczeństwie naszych produktów. Z tego powodu, reagujemy tak szybko, jak to możliwe, gdy któryś z naszych produktów nie jest zgodny z wymogami prawnymi" – zapewnia firma w komunikacie.

