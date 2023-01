Kuriozalny skok na bank. Wybił szybę donicą

Plan nie wypalił

- Tam stojącą donicą wybił szklaną witrynę i dostał się do wnętrza. Mężczyzna liczył, że znajdzie przejście do pomieszczeń banku. Niestety, ku jego zdziwieniu, nie było tam żadnych drzwi, które doprowadziłyby go do placówki finansowej. Szukając usilnie przejścia, uruchomił alarm, co spowodowało szybką interwencją służb - opowiada Agnieszka Kropisz.