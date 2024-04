Kurs Bitcoina. Cena w trendzie spadkowym. Eksperci widzą jednak nadzieję

Na możliwy wzrost ceny Bitcoina wskazuje również portal cryps.pl, powołując się na prognozy analityka waluty, twórcy modelu wyceny bitcoina Stock to Flow. "Twórca popularnego modelu wyceny bitcoina - Stock to Flow - uważa, że szczyt cenowy BTC w obecnej hossie może zaskoczyć nawet największych optymistów" - pisze portal, wskazując, że zgodnie z prognozami analityka, spodziewa się on "że najstarsza z kryptowalut poszybuje na swoim wykresie do góry o ponad 660 proc., licząc od obecnych poziomów, czyli około 66 500 dolarów". Co jednak istotne, ekspert podkreśla, że kurs Bitcoina może ulegać dużej zmienności.