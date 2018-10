Kwotowa waloryzacja emerytur. Premier obiecuje więcej pieniędzy dla biedniejszych

Premier Mateusz Morawiecki chce, by od przyszłego roku biedniejszych emerytów objęła waloryzacja kwotowa. To oznacza, że dostaną więcej, niż dotychczas. Wzrost świadczenia może wynieść 50 zł miesięcznie.

- Waloryzacja składa się z dwóch części: inflacyjnej i części związanej ze wzrostem wynagrodzeń i my tę drugą część chcemy podzielić w taki sposób, żeby w większym stopniu beneficjentami byli emeryci, którzy dzisiaj mają najniższe emerytury, np. 1100, 1200, 1300 zł - oznajmił premier w Polsat News.

- Chodzi o to, żeby biedniejsi dostali kwotowo więcej - podkreślił szef rządu i zdradził, że może to nastąpić już w marcu 2019 roku. - Chcemy przeznaczyć na to razem z waloryzacją inflacyjną 7 mld zł - wyjaśnił.