Larwy owadów w owocach z Serbii. Taka była reakcja polskich służb

Komunikat w sprawie kolejnych produktów, które wzbudziły wątpliwości służb, pojawił się na oficjalnej stronie na Facebooku we wtorkowy wieczór. Jak czytamy, oddział IJHARS w Lublinie "wydał decyzję o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski partii mrożonej jeżyny o masie 20 917,00 kg". To ponad 20 ton owoców. Wszystkie pochodziły z Serbii.