Grzybobranie jest tu zabronione. Straż leśna przypomina: park narodowy to muzeum

Trzeba zacząć od tego, że wypady na grzyby to dla wielu rodzin wielowiekowa tradycja. A dla niektórych sposób na podreperowanie domowego budżetu.

Przepisy prawa mamy w Polsce niezwykle liberalne. W odróżnieniu od wielu krajów UE, jak np. Belgia, Austria czy Holandia, nie ma prawie żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o zbieractwo w lasach, o ile korzystamy z zasobów należących do Lasów Państwowych.

Dla porównania, we Francji, by móc zbierać grzyby w lasach państwowych potrzebne jest specjalne pozwolenie i opłata wynosząca 120 euro. W Belgii czy Holandii wstęp do lasów jest wzbroniony.