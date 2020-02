Lidl i Biedronka płacą lepiej niż budżetówka. Różnica nawet 800 złotych

Nawet 3400 złotych brutto na start może zarobić pracownik Lidla. Niewiele mniej dostanie ten, który wybierze Biedronkę. Tymczasem lekarze rezydenci, nauczyciele czy policjanci na początku kariery mogą liczyć ledwie na pensję minimalną.

Jak pisaliśmy w naszych serwisach w ubiegłym tygodniu, Lidl od marca zapowiedział spore podwyżki. Na początek będzie w nim można zarobić od 3400 złotych do nawet 4100 zł brutto. To nieco więcej niż w konkurencyjnej Biedronce, gdzie na start otrzymuje się od 3050 do 3400 złotych.