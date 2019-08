Lidl idzie na wojnę z cukrem i solą. Odchudza produkty wbrew producentom

Keczup minus 25 proc. soli i cukru, jogurt minus 17 proc. cukru, chleb minus 32 proc. soli – to tylko kilka z dwudziestu promowanych produktów w najnowszej kampanii Lidla. Sieć zamiast pokazywać ceny, będzie teraz wskazywała obniżone zawartości soli i cukrów marek własnych.



Sieć sklepów właśnie rusza z nową kampanią promocyjną. Choć tradycyjnie końcówka wakacji oznaczała dotąd na rynku handlowym rozdawanie "świeżaków", "lidlaków", itp., to w tym roku Lidl przygotował jedynie i aż mangesy na lodówkę z piramidą żywieniową. Dostaną go klienci za zakupy powyżej 60 zł.

- To było życzenie i warunek Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Chcemy w tej prostej grafice pokazać, co i jak często powinniśmy jeść. To ma być pewien symbol i prosty przekaz, który będzie widać za każdym razem, gdy podchodzi się do lodówki - mówi Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska.