Biedronka startuje z akcją. Oto nowe maskotki. Dostaniesz tylko za naklejki

Dodatkowo w ramach akcji będzie też można dostać książkę o Gangu Bystrzaków - potrzebne będzie do tego zebranie 15 naklejek. Naklejki będzie można zbierać do 19 listopada, a odbiór Bystrzaków i książki będzie możliwy od 26 września 3 grudnia tego roku lub do wyczerpania zapasów.