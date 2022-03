Limity na stacjach Orlenu. "Nadal widzimy zwiększony popyt"

- W porównaniu z ubiegłym weekendem zmiana zwyżkowa dla benzyny 95-oktanowej to prawie 587 zł na metrze sześc., a cena to 5825 zł/m sześc. W przypadku benzyny 98-oktanowej skok w analogicznym okresie to ponad 630 zł i cena tego paliwa wyniosła blisko 6142 zł. Jeszcze większa zmiana zwyżkowa dotyczy oleju napędowego - dzisiejsza średnia cena 6367 zł/m sześc. jest o ponad 930 zł wyższa niż w ostatnią sobotę. Olej opałowy sprzedawany jest natomiast po 5086 zł/m sześc., a więc jest droższy o prawie 940 zł niż w poprzedni weekend - przywołał portal.