Litwini idą śladami Polaków. Od stycznia mają swoje 500+

Litwini mogą już składać wnioski w programie przypominającym sztandarową reformę rządu PiS. Na takie pieniądze jak Polacy nie mogą jednak liczyć. Ich świadczenie to 30 euro, czyli około 125 złotych.

Litwini mogą liczyć od państwa na 30 euro miesięcznie, czyli ok. 125 zł. Na więcej w budżecie brakuje pieniędzy. Choć zasiłki są mniejsze niż w Polsce, to jednak przysługują każdemu dziecku do 18. roku życia, a jeśli się uczy - do 21 lat. "Dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci), a także z rodzin o niższych dochodach otrzymają 58,5 euro" - podaje portal.