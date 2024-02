Lobbyści Amazona w tarapatach. "Przepustki zostały dezaktywowane"

Znów gorąco wokół Amazona

W wydanym oświadczeniu Amazon wyraził rozczarowanie decyzją, deklarując, że "chce konstruktywnie współpracować z decydentami". Ostatnimi czasy to nie jedyny problem giganta. Francuski organ regulacyjny CNIL na początku stycznia 2024 roku ukarał firmę Amazon France Logistique grzywną w wysokości 32 milionów euro za "nadmiernie inwazyjny" system nadzoru stworzony w celu monitorowania wydajności personelu. Co to takiego?