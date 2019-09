Logowanie do banku po nowemu problemem dla seniorów. "Nie wiem o co chodzi, nie umiem w to logowanie"

Po bankowej rewolucji nie mam problemów z logowaniem się na konto. Kłopotów raczej też nie będzie miała moja mama. Ale co z moją babcią? Postanowiłem sprawdzić, czy seniorzy są przygotowani na zmiany i czy mogą liczyć na pomoc ze strony banków.

Cześć emerytów nadal nie korzysta z internetu, by płacić rachunki. Ich zmiana logowanie nie dotknie. (PAP, Fot: Tomasz Waszczuk)

Do tej pory, aby się zalogować do bankowego serwisu, wystarczyło podać login i hasło. Płacić można było natomiast nawet bez podania kodu PIN, o ile kwota transakcji była odpowiednio niska. To wszystko jednak odchodzi do przeszłości.

Od 14 września zasady logowania się do bankowości internetowej zmienia dyrektywa PSD2. Do zalogowania się na konto może być niezbędny na przykład kod SMS czy mobilna autoryzacja.

Ja problemów raczej miał nie będę - ściągnąłem aplikację swojego banku, sadzę więc, że logowanie po nowemu będzie dla mnie dość bezbolesne. Generacja moich rodziców nie jest może tak zaznajomiona z nowinkami technicznymi, smartfonami czy aplikacjami, ale pewnie też sobie poradzi. Co jednak z moją 92-letnią babcią? Czy będzie się w stanie zalogować na swoje konto?

Postanowiłem ją o to spytać. - Mam pieniądze w tym banku z żubrem. Ale nie loguję się przez żaden internet, wszystko opłacam w oddziale - wyjaśniła mi jednak szybko. Dyrektywa PSD2 akurat tu nic nie zmienia, więc o babcię mogę być spokojny. Po 14 września będzie więc opłacała rachunki dokładnie w ten sam sposób co przedtem.

Jednak jej 70-letnia znajoma korzysta już z internetu i jest pełna obaw. - Słyszałam coś, ale nie bardzo wiem, o co chodzi. Zupełnie nie umiem w to jakieś nowe logowanie - powiedziała. Narzeka, że konkretnych informacji ze strony swojego banku nie dostała.

Tłumaczę jej, że bank powinien mieć dostęp do jej numeru telefonu. Jeżeli tak będzie, to powinna otrzymywać wiadomości SMS-owe, które pomogą na przykład zalogować się na konto. 70-latka jednak nie ma pewności, czy przekazała już numer swojemu bankowi. Na szczęście ma odłożoną gotówkę na weekend. Ale w poniedziałek zamierza się przejść do pobliskiego oddziału banku i wszystko ustalić.

Banki mówią, że są przygotowane. "Idzie gładko"

Czy więc banki są przygotowane na to, że seniorzy mogą mieć kłopoty z logowaniem?

ING Bank Śląski postanowił nie czekać na ostatnią chwilę i zmiany w logowaniu wprowadził już 20 sierpnia. Joanna Majer-Skorupa, zastępca rzecznika prasowego banku, mówi w rozmowie z WP, że zmiany poszły stosunkowo gładko. Na problemy nie uskarżali się ponoć ani emeryci, ani żadna inna większa grupa klientów.

A jak to wygląda w przypadku "banku z żubrem", z którego usług korzysta moja babcia? Bank Pekao zapewnia, że do zmian przygotowywał klientów od kilku miesięcy.

- Kampania komunikacyjna realizowana jest w bankowości elektronicznej i mobilnej, poprzez wiadomości SMS, mailingi, wiadomości głosowe, infolinię, stronę internetową, a także w oddziałach banku - zapewnia nas Marcin Starkowski z biura prasowego banku.

- Przygotowaliśmy też specjalne komunikaty na stronie do logowania i po zalogowaniu na czas wprowadzanych zmian. Klienci są również regularnie informowani o zasadach bezpieczeństwa w formie ekranów powitalnych prezentowanych po zalogowaniu - zaznacza Starkowski.

Bank zdaje sobie jednak sprawę, że nie wszyscy klienci musieli się z tymi komunikatami zapoznać. - Dlatego w najbliższym czasie jesteśmy przygotowani na większą liczbę zapytań ze strony klientów - tłumaczy WP przedstawiciel biura prasowego banku.

Przedstawiciele biur prasowych banków, z którymi rozmawialiśmy, mają dla seniorów zresztą prostą radę: w razie ewentualnych problemów, warto po prostu przejść się do najbliższego oddziału banku. Tam pracownicy powinni szybko wyjaśnić wszystko, co dla klientów oznacza dyrektywa PSD2 i jak można się teraz dostać do swojego konta.