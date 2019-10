Lotto. Gracze pobili kolejne rekordy, setki tysięcy i pensja przez 20 lat

Padł nowy rekord wygranej w Mini Lotto, do tego dwoje kolejnych szczęśliwców... może nie robić nic przez 20 lat, bo właśnie przez taki czas będą dostawać 5 tys. zł miesięcznie.

Od soboty nowy rekord wysokości wygranej w Mini Lotto to aż 377 630,70 zł. Szczęśliwe liczby wysłano w koszalińskim punkcie LOTTO przy ul. Kołłątaja 1/B. Nowy rekordzista zagrał na chybił trafił, a zwycięskie liczby to: 9, 12, 16, 25, 36.

Zwycięzcy wystarczył jeden zakład, żeby trafić najwyższą w historii Mini Lotto wygraną - informuje Totalizator. Gracz pobił rekord z 2015 roku, w właściwie z ostatniego dnia tego roku, bo 31 grudnia 2015 r. lotto-zwycięzca zgarnął z Mini Lotto aż 366 518,50 zł. Miejsca od 3. do 9. na liście rekordzistów Mini Lotto zostały ustanowione już w 2019 r. - wahają się od 355 do 363 tys. zł.

Mini Lotto to najtańsza gra liczbowa w ofercie LOTTO. Zakład kosztuje tylko 1,50 zł, a wygrać można, jak widzimy, nawet kilkaset tysięcy złotych. By cieszyć się główną wygraną, trzeba trafić 5 z 42 liczb. Grać można na chybił trafił, tak jak nowy rekordzista, ale także skreślając własne liczby. Co ciekawe, można zwiększyć szanse na wygraną jeśli wybierze się więcej niż pięć liczb w zakładzie. A jest to możliwe, jeśli zagramy systemem, dzięki któremu możemy wytypować nawet 12 liczb w zakładzie.