Ludzie wymietli boczniaki ze sklepów. Szykują na wigilię zamiast śledzi

W różnych zakątkach Polski jest problem z kupieniem boczniaków - piszą użytkownicy Facebooka. Wychodzi na to, że odpowiada za to popularna kucharka.

"Wchodzę do spożywczego i grzebię w poszukiwaniu boczniaków. Nagle podchodzi do mnie ekspedientka i mówi: - No, dzień dobry, to przez panią mamy taki problem z boczniakami! Ludzie wykupują i nie ma, nie wystarcza dla wszystkich! Śledzi nikt nie chce, tylko o boczniaki pytają, a ja świecę oczami!" - pisze na Facebooku Marta Dymek, autorka książek kulinarnych z wegańskimi przepisami, prowadząca też program telewizyjny i blog Jadłonomia. Pod jej wpisem pojawiło się ponad sto komentarzy, w których ludzie z różnych części Polski skarżą się na problem z dostaniem boczniaków.