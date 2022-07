"Ludziom wprowadzonym w błąd trzeba pomóc". Prof. Orłowski oskarża rząd i NBP

- Wakacje kredytowe to niezbędne rozwiązanie. Bank centralny i rząd mają prawo poczuwać się do odpowiedzialności za to, co się stało - powiedział w programie "Newsroom WP" prof. Witold Orłowski z Akademii Finansów i Biznesu Vistula. - Ludzie mają naprawdę prawo mówić, że jak mieli nie brać kredytów, skoro w telewizji prezes NBP obiecywał, że stopy procentowe będą niskie. On to gwarantował. Ludziom wprowadzonym w błąd trzeba pomóc. Wakacje kredytowe są potrzebne, ale należy tę pomoc ograniczyć do osób, które naprawdę jej potrzebują. Jak szalupa tonie, to trzeba ratować tych, którzy nie potrafią pływać. Natomiast priorytetem jest teraz walka z inflacją. A to wymaga ograniczenia pieniądza na rynku. Tymczasem mamy „trzynastki” i „czternastki”, które rząd przedstawia jako działania antyinflacyjne. To jest komedia, przecież takie decyzje są proinflacyjne.