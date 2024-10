Ma niecodzienną pasję. Mężczyzna tropi spóźnienia autobusów

- Wyszukiwanie utrudnień w kursowaniu pojazdów komunikacji to dla mnie e-sport, wymaga to w miarę szybkiego klikania po mapach czy np. liście z opóźnieniami prezentowanej w aplikacji Czynaczas, do niedawna ścigałem się z oficjalnym profilem ZTM-u (ZTM Alert - teraz ZTM Info), kto szybciej znajdzie i napisze informację o awarii lub zdarzeniu drogowym na trasie kursowania linii ZTM, ale od końca 2022 ZTM odpuścił sobie pisanie postów o utrudnieniach na żywo i piszą tylko o zaplanowanych utrudnieniach i nie zdecydowali się przenieść tych informacji na stronę internetową do oddzielnej zakładki - krytykował ZTM w rozmowie z portalem.