"Magicy" w rękach policji. Kasjerzy nie dali nabrać się Bułgarom

Grozi im do 8 lat więzienia

Obaj zostali zatrzymani i przyznali się do winy. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nich gotówkę w kwocie 5540 zł. Dodatkowo okazało się, że jeden z zatrzymanych był już wcześniej karany i poszukiwany do odbycia kary więzienia. Obu mężczyznom postawiono zarzuty oszustwa, za które grozi im kara więzienia do ośmiu lat.