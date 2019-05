Majówka z grillem i ogniskiem? Zobacz, jak świętować, by nie dostać mandatu

Majówka to dla wielu oficjalna inauguracja sezonu grillowego i piknikowego. Jednak czasem niepozorna biesiada w gronie znajomych może mieć bolesne konsekwencje, a grill na trawniku, piknik w lesie czy ognisko nad rzeką mogą skończyć się mandatem.

Sprawdziliśmy co wolno, a na co trzeba uważać przy wiosennym używaniu życia. Zobacz, gdzie i jak wypoczywać, by nie płacić grzywny.