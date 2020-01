Tak zwany Mały ZUS to dla przedsiębiorcy możliwość skorzystania z ulgi w składkach na ubezpieczenie społeczne, które może wynieść nawet kilkaset złotych każdego miesiąca. To czeka nas od lutego. Podpowiadamy, komu przysługuje świadczenie i przypominamy, na czym polega.

Mały ZUS. Co należy zrobić, żeby otrzymać świadczenie?

Rozszerzona ulga ma charakter dobrowolny i to od woli przedsiębiorcy zależy, czy będzie chciał z niej skorzystać. Samo zastosowanie - tego, kto powinien wejść w "Mały ZUS" - powinno być jednak poprzedzone kalkulacją związanych z nią korzyści.

Przypomnijmy, że ulga w obecnym kształcie funkcjonuje od 1 stycznia 2019 roku, a korzystać z niej mogą ci przedsiębiorcy, których średniomiesięczny przychód w 2018 roku nie przekraczał 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 tys. zł rocznie. Składki na ubezpieczenia społeczne w tym przypadku naliczane są proporcjonalnie do przychodu.

Z nowej formy preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne skorzysta tym samym więcej firm, niż z dotychczasowych rozwiązań. Granicą jest natomiast kwota 120 000 zł. Aby skorzystać z Małego ZUS Plus nie można przekroczyć takiej kwoty przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez 2019 rok.

Aby skorzystać z ulgi w ramach ZUS Plus ("Mały ZUS") należy w kalendarzu zaznaczyć kilka bardzo ważnych dat. Nie należy czekać do lutego, kiedy nowe przepisy wejdą w życie. Ważne formalności należy wykonać jeszcze w styczniu! Wszystko zależy od tego, jak rozliczałeś się do tej pory.