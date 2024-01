Mały ZUS Plus. Posłowie Konfederacji interweniują w centrali zakładu

- Konfederacja postanowiła zainterweniować w tej sprawie, zapytać, dlaczego w ten sposób ZUS interpretuje te przepisy. Uważamy, że ZUS powinien być frontem do Polaków, do przedsiębiorców. Jako Konfederacja uważamy, że przedsiębiorcy powinni mieć dobrowolność w płaceniu składek ZUS, a nie przymus, szczególnie w początkowej fazie, kiedy firmy są rozkręcane, kiedy firmy się budują, to te daniny utrudniają start i po wielokroć powodują, że firmy padają bardzo szybko - powiedział poseł Konfederacji.