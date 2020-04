Mandat za spacer. Jakich zachowań unikać, żeby nie narazić się na potężne kary?

Obostrzenia jasno wskazują, że z domu możemy wychodzić jedynie w pojedynkę lub przy zachowaniu dystansu dwóch metrów od drugiej osoby i to tylko w przypadku tzw. ważnej potrzeby życiowej - wśród nich wymienia się m.in. zakupy spożywcze, wizytę w aptece czy uczestniczenie w wolontariacie na rzecz walki z koronawirusem.

W sytuacji gdy funkcjonariusze uznają, że łamiemy przepisy panujących obostrzeń, wówczas grozi nam mandat do 500 złotych. Policjant ma także możliwość skierowania sprawy do inspektora sanitarnego. Jeśli odmówimy przyjęcia mandatu, wtedy sprawę rozpatrzy sąd.

Co istotne, najwyższe kary obowiązują za łamanie zasad kwarantanny, które obejmuje grzywny w wysokości od 5 do nawet 30 tysięcy złotych.

Wśród największych kontrowersji wokół obostrzeń wymienia się z kolei zakaz spacerów po lesie. Jak informuje "Rzeczpospolita", przepisy regulujące zakaz wstępu do lasu dotyczą jedynie zagrożenia przeciwpożarowego. Obecny zakaz spaceru po lasach tego jednak nie dotyczy.

Mandat za spacer. Jakich zachowań unikać, żeby nie narazić się na potężne kary?

Większość to dobrze znane Polakom ograniczenia. Obostrzenia mają trwać do 19 kwietnia. Mowa tu o zamknięciu galerii handlowych, zakładów fryzjerskich itd. Pozostają również limity osób przebywających w sklepach, aptekach czy kościołach.

Kwarantanna przedłużona do 19 kwietnia, zamknięcie szkół do 26 kwietnia i przesunięcie egzaminów. Do tego obowiązek zakrywania ust i twarzy w przestrzeni publicznej. Premier przekazał w czwartek nowe obostrzenia. Jak dodał, po świętach rząd przedstawi plan stopniowego powrotu życia gospodarczego.