Marcowa premia dla emerytów. Dostaną zwrot podatku

Marzec to ulubiony miesiąc emerytów. Nie dość, że od przyszłego miesiąca zaczną obowiązywać zwaloryzowane stawki świadczeń, to jeszcze seniorzy mogą liczyć na jednorazową premię. Niektórzy symboliczną "stówkę", ale inni - nawet 3 razy tyle. Z wyliczeń Wirtualnej Polski wynika, że dodatkowe pieniądze dostanie ponad 500 tys. osób.

W marcu najbiedniejsi emeryci mogą liczyć na dodatkowe kilkaset złotych zwrotu podatku (Shutterstock.com)

Zacznijmy od waloryzacji. Od 1 marca na konta seniorów wpłyną nowe, wyższe kwoty. Najbiedniejsi otrzymają 70 zł podwyżki, pozostali - 3,26 proc. świadczenia. Dokładne wyliczenia prezentowaliśmy kilka tygodni temu.

Ale że wczesna wiosna to rownież pora rozliczeń PIT-ów, to emeryci dostaną również jednorazową premię. Chodzi o zwrot podatku. Okazuje się bowiem, że fiskus zabierał emerytom zbyt wysokie zaliczki na podatek dochodowy, nie zważając na podniesioną w ubiegłym roku kwotę wolną od podatku. Teraz te pieniądze zwróci.

Jak to możliwe? Przypomnijmy, że w 2017 roku rządzący, zmuszeni niejako przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego, podnieśli kwotę wolną dla najmniej zarabiających do 6600 zł. Rok temu znowu wzrosła - tym razem do 8 tys. zł. ZUS nadal jednak pobierał zaliczki według starych zasad. Czyli tak, jakby kwota wynosiła 3091 zł.

A to oznacza, że zwrot podatku trafi do seniorów już w marcu i zostanie doliczony do zwaloryzowanej już emerytury. Na pieniądze mogą liczyć jednak tylko ci, którzy zarabiają w ten sposób nie więcej niż 13 tys. zł rocznie. Czyli ok. 1083 zł miesięcznie. Dla zarabiających więcej kwota wolna pozostała bowiem na poziomie sprzed lat.

Pół miliona beneficjentów

Postanowiliśmy wyliczyć, jak wielu emerytów może liczyć na marcową premię. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w Polsce żyje 7,6 mln emerytów i rencistów. 5,4 proc. z nich dostaje świadczenie w wysokości 1000 zł miesięcznie lub niższej. To daje około 411 tys. osób. To zazwyczaj ci, którzy nie mają zagwarantowanej minimalnej emerytury, bo nie mają wymaganego stażu pracy.

Ale do tego dochodzą jeszcze ci, którzy otrzymują minimalne świadczenia, czyli w ubiegłym roku 1029,80 zł. Według szacunków resortu pracy - to kolejne 150 tys. osób. No i jeszcze emeryci, którzy ze swoimi świadczeniami zmieścili się w przedziale 1029,80-1083 zł. Tu dokładnych danych nie ma.

Łatwo jednak policzyć, że w sumie na zwrot podatku może liczyć prawie 600 tys. seniorów. Dla nich marzec oznacza dodatkowe kilkaset złotych w domowym budżecie.

Ile dokładnie? To zależy od konkretnej sytuacji. Im mniejsze świadczenie, tym większa marcowa premia. Według wyliczeń ZUS pobierający minimalne emerytury (1029,80 zł brutto) mogą liczyć na 111 zł zwrotu.

Ci, którzy ze względu na niewystarczający staż pracy pobierają mniej, dostaną większy zwrot podatku. Na przykład za świadczenie na poziomie 772 zł brutto zwrot wyniesie ponad 380 zł. Czyli prawie połowę miesięcznej emerytury.