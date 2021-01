Maseczki FFP2 będą obowiązkowe? Lekarze apelują: nośmy jakiekolwiek, ale wszyscy

Wylicytuj weekend w domku. Money.pl gra z WOŚP

- Jeżeli jest utrzymany dystans, to cała reszta ma znaczenie nieco wtórne. Jeśli chcemy skrócić dystans do minimum, musimy stosować maseczki najwyższej klasy, z wymiennymi filtrami, ściśle przylegające do twarzy. Ale i one nie zasłaniają oczu – a to również jest źródło, przez które wirus może się do organizmu dostać – mówi nam wirusolog prof. Włodzimierz Gut.