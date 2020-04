Maseczki ochronne. Około 80 proc. Polaków nie dowierza w ich skuteczność

- Maseczki zostały zaakceptowane, jako jedna z form zabezpieczania się przed zakażeniem koronawirusem. Polacy stosują się do zaleceń, nie mają jednak pewności, czy podejmowane działania są skuteczne - komentuje sytuację Rafał Piszczek, prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat.

- Przeprowadzony przez nas sondaż pokazuje także, jak różne środki ochrony przed SARS-CoV-2 wybieramy, co jest efektem pewnej dezorientacji, a także zapewne konieczności przygotowywania na własną rękę środków ochronnych, których brakuje na rynku - dodaje.

Tylko co piąty Polak (19,8 proc. ankietowanych) uważa, że używana przez niego obecnie maseczka skutecznie chroni przed koronawirusem - wynika z sondażu, jaki w połowie kwietnia przeprowadziło Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat. Brak pewności, że maseczki ochronne są skuteczne wyraża aż 56,7 proc. respondentów, natomiast 23,5 proc. jednoznacznie uważa maseczki za nieskutecznie zabezpieczające przed zakażeniem.

W sumie więcej niż co trzeci Polak nie ma pewności, że podejmując osobiste środki bezpieczeństwa zdoła uchronić się przed COVID-19. Co czwarty pytany nie miał pewności czy postępuje bezpiecznie, a co dziewiąty uznaje własne postępowanie za niewystarczające, aby skutecznie ustrzec się przed zakażeniem.

Jakie maseczki wybieramy najczęściej? Zdecydowanie bawełniane wielowarstwowe. Przeciwpyłowe z filtrem lub maski z tworzywa sztucznego praktycznie nie są widywane. Znacznie częściej zamiast maseczki można spotkać "zmodyfikowaną odzież" służącą za ochronę.