Matura i egzamin ósmoklasisty 2020. Poznaliśmy terminy ogłoszenia wyników egzaminów oraz rekrutacji do szkół

Resort edukacji zadecydował, że wyniki egzaminów maturalnych będą ogłaszane do 11 sierpnia, egzaminów ósmoklasisty do 31 lipca, natomiast egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe do 31 sierpnia. Ponadto decyzją MEN rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 15 czerwca.

Matura i egzamin ósmoklasisty 2020. Poznaliśmy terminy ogłoszenia wyników egzaminów oraz rekrutacji do szkół (PAP)