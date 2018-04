McDonald's w Rosji rezygnuje z polskich ziemniaków. Frytki tylko krajowe

Rosnące ceny ropy oraz spadający kurs rubla uderzy w kieszenie… polskich rolników. Rosyjski McDonald’s postanowił, że frytki od Smoleńska do Władywostoku będą robione tylko z krajowych ziemniaków.

Decyzja koncernu o rezygnacji z importu oznacza, że zamówienia stracą polscy rolnicy, którzy uprawiają dostosowane do wymogów sieci ziemniaki. Dużo mniej stracą Holendrzy. To bowiem przedstawiciele biznesu z tego państwa we współpracy z Rosjanami pracowali nad stworzeniem fabryki frytek w Rosji. Impulsem dla działań była aneksja Krymu, po której Zachód nałożył na Moskwę sankcje. W odpowiedzi Rosjanie zdecydowali o zakazie importu zachodniej żywności.