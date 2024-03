McDonald's wypuszcza perfumy. Tego zapachu nikt się nie spodziewał

- Bez względu na to, czy jedziesz do restauracji, czy też jesz kolację, prawie niemożliwe jest nie złapanie frytki i ugryzienie jej przed zanurzeniem się w posiłku. Zapach jest zbyt piękny, aby się mu oprzeć. Te perfumy to świetny prezent dla każdego, kto nie może odmówić frytki – wyjaśnił Jamey Higham, prezes i dyrektor generalny IPC, cytowany przez serwis.